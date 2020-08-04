Россия поменяла братские отношения на партнерские, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские.

Об этом он заявил в обращении к белорусскому народу.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", – заявил Лукашенко.

По его словам, Минск будет выстраивать отношения стратегического партнерства и с Западом, и с Китаем, и с США, а также соседними странами.

"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем. И если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы ни к кому ни на какие проблемы не ввязывались, не навязывались и навязываться не собираемся", – говорит президент Беларуси.

Напомним, 14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского – Светлану Тихановскую.

Напомним, кандидата в президенты Беларуси банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали по делу о неуплате налогов в "Белгазпромбанке". Еще одного кандидата – Валерия Цепкало – сняли с выборов из-за нехватки подписей.