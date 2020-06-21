Задержанному конкуренту Лукашенко на президентских выборах предъявили обвинение

Кандидата в президенты Беларуси банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали по делу о неуплате налогов в Белгазпромбанке. Сегодня им обоим предъявили уголовное обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард/Фото: Eduard Babariko / Facebook

Об этом сообщает пресс-служба кандидата в президенты Беларуси на странице в Twitter.

"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

"Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано", – говорится в сообщении.

По информации Радые свабода, адвокаты Бабарико Дмитрий Лаевский и Александр Пыльчанка находятся под соглашением о неразглашении.

"Он (Виктор Бабарико) жив и здоров. Намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности", – сказал Лаевский.

Напомним, Виктор Бабарико ушел с поста главы Белгазпромбанка в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании.

Дело о неуплате налогов в Белгазпромбанке было возбуждено уже после объявления Бабарико о намерении участвовать в выборах. Нацбанк Беларуси с 15 июня ввел в банке временную администрацию.

18 июня Бабарико и его сына задержали.

Ранее в рамках дела Белгазпромбанка были задержаны несколько человек из ближайшего окружения Бабарико.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Лукашенко пообещал сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости своей страны. Он прокомментировал проходящие акции в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах. Эти акции, по его мнению, финансируются российскими олигархами.

Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.