Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос передачи Украине задержанных боевиков ЧВК Вагнера

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого обсудил экстрадицию в Украину задержанных наемников российской ЧВК Вагнера.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украине будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", – сказал Зеленский.

В пресс-службе Офиса президента подчеркнули важность сотрудничества двух стран по этому вопросу.

"Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украины лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства", – сообщили в Офисе президента.

Напомним, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.