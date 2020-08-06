Лукашенко заявил, что выдаст Украине "вагнеровцев"

Александр Лукашенко пообещал способствовать экстрадиции российских наемников на территорию Украины.

Об этом политик сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает белорусская "Радио Свобода".

По дороге из резиденции главы государства Гордон ответил на вопросы журналистов о содержании беседы. По словам Гордона Лукашенко согласился передать Киеву участников боевых действий в Донбассе.

"Он (Александр Лукашенко, – ред.) вас уверял, что выдаст Украине среди задержанных граждан Украины?", – спросила у Дмитрия Гордона журналистка "Свободы".

"Он сказал, что Зеленский просил передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. По его словам, будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину", – ответил Гордон.

Кроме того, Гордон лично выразил надежду, что их передадут.

"Я не просто надеюсь, мне кажется, что так и будет", – добавил украинский журналист.

Сообщается, что сстреча состоялась вчера вечером ​​в Президентском дворце и продлилась более 3 часов, из которых 2 часов 40 минут – само интервью.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого обсудил экстрадицию в Украину задержанных наемников российской ЧВК Вагнера.

Ранее белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян, которыне являются боевиками ЧВК "Вагнера". Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.