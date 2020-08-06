Фокин еще не дал окончательного согласия на участие в ТКГ, – ОП

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, который ранее заявил, что твердо решил присоединиться к Трехсторонней контактной группе (ТКГ), на самом деле еще окончательно не определился со своим решением.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента (ОП) Дарья Заривна.

По ее словам, по итогам встречи с главой ОП Андреем Ермаком 87-летний политик решил взять время подумать. Свое окончательное решение он сообщит до конца текущей недели.

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Отметим, Витольд Фокин с марта 1991 года по 30 сентября 1992 был премьер-министром Украины.

8 декабря 1991 года Фокин вместе с Леонидом Кравчуком от имени Украины подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

С 1999 года Фокин – президент Луганского землячества в Киеве (сейчас – почетный президент).

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе. Позже он сообщил, что участником ТКГ по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.