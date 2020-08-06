Интервью Лукашенко Гордону: о чем говорил президент Беларуси

Дмитрий Гордон встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в президентском дворце в Минске. Перед интервью обменялись рукопожатиями, а потом продезинфицировали руки. Сидели на отдалении друг от друга, сохраняя дистанцию, но без масок.

Интервью продолжалось около двух с половиной часов. Подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт в Украине, внешнеполитическая тематика. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Беларуси, проходящая избирательная кампания. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, откровенно ответил на многие вопросы личного характера, в том числе о взаимоотношениях в семье и поделился некоторыми воспоминаниями из детства.

Интересно, но беседа Гордона с Лукашенко прерывалась на телефонный звонок от президента Украины Владимира Зеленского. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, эпидемиологическую ситуацию в странах. Речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

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После беседы с украинским лидером Лукашенко пошутил: "Я ему (ред. Зеленскому) сказал, что Гордон – отвратительный человек, плохой человек. Он говорит: "Александр Григорьевич, он, конечно, плохой человек, но не совсем". Передавал привет".

Интервью выйдет только в 18.00 6 августа на Youtube, но пока доступны несколько тезисов, которые высказал Александр Лукашенко.

Про справедливость

"Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, то для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать и проводить любую политику в основе справедливости! Законы - да, все хорошо в законах не пропишешь. Справедливость – это главное. Если я вижу, что пытаются "наклонить" моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь… все! То это все".

Про "вагнеровцев"

Минск намерен экстрадировать задержанных в Белоруссии "боевиков" ЧВК Вагнера в Украину и в Россию. Об этом заявил сам Дмитрий Гордон.



По его словам Зеленский просил передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. Лукашенко пообещал "зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину".

Про сына

По словам Дмитрия Гордона, президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что его младший сын Николай оппозиционно настроен по отношению к нему.

"Он оппозиционно настроен к власти вообще. Он, как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него – свое мировоззрение сформировавшееся. У него есть своя система ценностей, он, да – оппозиционно настроен, об этом сказал президент Беларуси", – процитировал Лукашенко Гордон.

На вопрос, видит ли Лукашенко в Николае своего преемника на президентском посту, он ответил, что нет и не желает ему такой участи. "Я хочу чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси", - сообщил Лукашенко.

Про Януковича

"Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб".

Про опасность и побег

"У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович… Меня могут и застрелить. Но никуда не побегу".

Про Крым, Россию и Украину

"Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!"

"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?". "Кажется", - ответил мне Шойгу

"Никогда с территории Беларуси не придут в Украину россияне".

Про коронавирус

"Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем".

Напомним, Лукашенко ранее заявлял, что Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость" в борьбе с COVID-19. А также отметил, что перенес недуга на ногах, бессимптомно.

Про Путина

"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года!"

Сам Дмитрий Гордон после интервью сообщил, что ему беседа с главой Беларуси показалась "необыкновенно интересной, увлекательной". А интервью Гордону – первое, которое Лукашенко дал для YouTube-проекта. Президент Беларуси рассказал, что согласиться на беседу с украинским журналистом его убедил младший сын Николай.

