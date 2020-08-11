Польша готова стать посредником в переговорах между Лукашенко и оппозицией

Варшава готова быть посредником в переговорах между президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозицией.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает AFP.

По его словам, "еще есть место для диалога".

"У Польши есть определенный опыт – имеются ввиду переговоры 1989 года, – который мог бы послужить в качестве подхода и решения ситуации в Беларуси. Мы к этому готовы. Это мог бы быть наш вклад. Мы считаем необходимым начало переговоров властей с представителями общества", – отметил Яцек Чапутович, передает Польское Радио.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил главу Европейского совета и президента Европейской комиссии созвать внеочередной саммит Совета Европы, посвященный ситуации в Беларуси после президентских выборов.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".