Сенатор-демократ призвал Белый дом не восстанавливать дипотношения с Беларусью

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи призвал администрацию Трампа приостановить восстановление дипломатических отношений с Беларусью в связи с подавлением акций протеста белорусскими властями.

Об этом он написал в Twitter.

"Трамп хочет восстановить дипломатические отношения с Беларусью. Кандидатура посла находится на рассмотрении в Сенате. Сейчас, это было бы огромной ошибкой. Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко. Сенат должен отложить это назначение", – написал сенатор.

Как пишет издание The Hill, Мерфи заявил, что Лукашенко хочет "украсть выборы" и подавить оппозицию в стране.

"Отправить посла в Минск сейчас, впервые более чем за 10 лет, будет означать, что США оправдывают эти действия, и я готов отклонить кандидатуру в Комитете по иностранным делам, если ее не отзовет президент", – сказал Мерфи.

Вместе с тем, он добавил, что поддерживает связь между США и белорусским народом.

"Я поддерживаю тесные связи между Соединенными Штатами и белорусским народом, но сейчас не время для дипломатических отношений с правительством Лукашенко", – отметил Сенатор.

Отметим, президент Дональд Трамп уже определился с кандидатурой посла Соединенных Штатов в Беларуси. В случае официального утверждения кандидатуры Сенатом американское посольство возглавит Джули Фишер, которая сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании "Белнефтехим". В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные.

Напомним, о многочисленных нарушениях на выборах в Беларуси заявили власти США.