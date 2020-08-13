"На благо народа". Помпео не исключает введение санкций и прекращение поставок нефти в Беларусь из-за массовых протестов

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти не определились с тем, какой будет реакция Вашингтона на последние события в Беларуси, но отметили, что "рассмотрят все варианты".

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными ... Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как должны относиться, - сказал он.

На вопрос о том, рассматривают в Вашингтоне возможность санкций против официального Минска, в частности прекращение поставок нефти из США, госсекретарь ответил следующее.

"Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам - это еще только предстоит определить", - объяснил госсекретарь.

В тоже время, по словам Помпео, "выборы состоялись совсем недавно, и мы хотим понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем".

Напомним, "Фокус" ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.