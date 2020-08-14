Лукашенко сказал о начале "агрессии" против страны и призвал сограждан "не высовываться"

Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений, передает государственное агентство БелТА.

По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым".

В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что не будет ждать, пока "перевернут Минск", однако "у силовиков «должен быть определенный тормоз".

Напомним, в Минске ОМОНовцы, которые охраняют здание правительства, опустили щиты. Протестующие начали кричать: "Молодцы!", а девушки – обнимать силовиков.

ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов: на выборах президента в 2020 году снова победил Александр Лукашенко.