Глава Минобороны Британии прибыл в Киев: стороны заключили оборонные соглашения
Между Украиной и Великобританией достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран на брифинге с британским коллегой Беном Уоллесом, передает Минобороны.
По его словам, основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.
"А именно оценке ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы. Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями", – сказал он.
Таран отметил, что стороны обозначили приоритеты военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании.
Кроме того, Таран поблагодарил британских коллег за поддержку Украины и плодотворное сотрудничество.
В свою очередь Уоллес поблагодарил украинскую сторону за тесное сотрудничество оборонных ведомств по многим направлениям.
Как сообщало посольство Великобритании в Украине, 18 августа Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности.
В конце встречи стороны возложили цветы к монументу погибших украинских военных.
Ранее сообщалось, что для дальнейшего сближения Украины с НАТО Верховной Раде необходимо принять пять ключевых законопроектов. Об этом рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.