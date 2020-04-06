Антон Совенко во многом превзошел других слушателей, для которых английский язык является родным

Курсант Военной академии Одессы Антон Совенко признан лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандхерст. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Второй год подряд украинские курсанты получают особые отличия Королевской академии сухопутных войск Великобритании в г. Сандхерст. Так, в этом году Антон Совенко из Военной академии в Одессе получил награду лучшего зарубежного выпускника по показателям военной, академической и практической подготовки", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что "с самого начала обучения украинец проявил себя как талантливый курсант, который упорно работал над академическими дисциплинами, и во многом превзошел других слушателей, для которых английский язык является родным".

Более того, Антон Совенко представлял Королевскую Академию на международных соревнованиях по баскетболу, а также тренировал команду боксеров учебного заведения.

Антон Совенко

В прошлом году престижную награду Королевской академии, "Саблю лучшего зарубежного выпускника" получил другой украинец, курсант Национальной акадеии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Артем Бараненко. Он стал первым украинцем, который удостоился высокой награды в стенах этого заведения.

Королевская академия сухопутных войск принимает слушателей из Украины с 1997 года. Она считается одним из самых престижных вузов мира. Ее выпускниками в свое время стали члены королевских семей разных стран, аристократы, политики и известные военные деятели, в частности, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, король Бахрейна, наследный принц Кувейта, сын принца Чарльза и принцессы Дианы Гарри.

Как ранее писал Фокус:

19-летняя принцесса Сальма бин Абдалла закончила Королевскую академию сухопутных войск Великобритании и стала первым женщиной-пилотом Иордании.

В мае 2006 принц Уильям поступил в Королевскую Военную Академию Сэндхерст. Он получил офицерское звание в декабре 2006 года и присоединился к Королевской кавалерии.