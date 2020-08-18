Глава Минобороны Британии прибыл в Киев: стороны заключили оборонные соглашения

Все достигнутые договоренности направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины.

Между Украиной и Великобританией достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран на брифинге с британским коллегой Беном Уоллесом, передает Минобороны.

По его словам, основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

"А именно оценке ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы. Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями", – сказал он.

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Таран отметил, что стороны обозначили приоритеты военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании.

Кроме того, Таран поблагодарил британских коллег за поддержку Украины и плодотворное сотрудничество.

В свою очередь Уоллес поблагодарил украинскую сторону за тесное сотрудничество оборонных ведомств по многим направлениям.

Как сообщало посольство Великобритании в Украине, 18 августа Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности.

В конце встречи стороны возложили цветы к монументу погибших украинских военных.

Ранее сообщалось, что для дальнейшего сближения Украины с НАТО Верховной Раде необходимо принять пять ключевых законопроектов. Об этом рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.