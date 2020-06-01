НАТО ждет от Украины принятия пяти ключевых законопроектов, – вице-премьер

Для дальнейшего сближения Украины с НАТО Верховной Раде необходимо принять пять ключевых законопроектов. Об этом в интервью Европравде рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Речь идет о проекте закона №1204 о парламентском контроле безопасности и обороны, законопроекте об СБУ (№3196), о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и о государственной тайне. Над текстом последнего проекта еще ведется работа.

"Законпороект о гостайне занимает особое место даже среди этих важных проектов, потому что он касается даже не институций, а мышления... Большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен", – отмечает Стефанишина.

Также вице-премьер добавила, что после получения в НАТО статуса партнера с расширенными возможностями Украина будет стремиться к членству в альянсе.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner).