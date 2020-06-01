Новый статус не влияет на возможное членство Украины в НАТО, – Альянс

В НАТО отметили, что Украина заслужила новый статус за весомый вклад в операции и миссии Альянса

Новый статус Украины в качестве партнера НАТО с расширенными возможностями никак не влияет на возможное членство Украины в Альянсе. Данный статус направлен на расширение двухстороннего сотрудничества.

Об этом говорится на сайте НАТО.

"Статус Украины, как партнера по расширенным возможностям, не предопределяет никаких решений относительно ее членства в НАТО. Союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля, демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией", – говорится в сообщении.

В Альянсе отметили, что Украина заслужила новый статус за весомый вклад в операции и миссии НАТО. Она предоставляла военные контингенты для участия в операциях в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений.

"Союзники высоко ценят этот вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что новый статус обеспечит Украине доступ к другим программам НАТО, а также более широкому обмену информацией.

Сегодня, 12 июня, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner).

Как ранее сообщал Фокус:

Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей в ноябре 2019 года.