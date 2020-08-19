Перенос так перенос. Кому выгодно отменить местные выборы в октябре

— Первый раз слышу. Не знаю, как Ляшко такое себе представляет, — говорит Фокусу Давид Арахамия, председатель парламентской фракции «Слуга народа». — Думаю, он немного не выучил закон. Чтобы перенести выборы, нужно собрать две сессии Верховной Рады. Не два заседания, а две сессии. Для этого нет ни времени, ни процедуры.

Согласно 141-й статье Конституции, местные выборы проводятся «в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя». В нашем случае — 25 октября 2020 года. Единственное правовое основание перенести местные выборы — введение в стране чрезвычайного или военного положения. Весной Верховная Рада уже рассматривала первый вариант, когда обсуждала введение общенационального карантина, но тогда инициативу не поддержали. Кроме того, бунт регионов против усиления карантина демонстрирует, что ограничения на местах сильно снижают рейтинг власти.

— Такого сценария [при котором местные выборы не состоятся 25 октября] не существует, — уверяет Арахамия. — Это выгодно оппозиции, которая третий месяц раскачивает тему, якобы рейтинг «Слуги народа» падает, потому они хотят всё перенести. Но никаких оснований делать такие выводы нет. Мы готовимся к выборам и будем побеждать.

Украина способна успешно провести местные выборы, но для этого необходимо заранее купить термометры, дезинфекторы, маски и перчатки

Главный санитарный врач Виктор Ляшко и сам не так давно хотел участвовать в местных выборах. «Слуги» рассматривали его среди возможных кандидатов в мэры Киева. В интервью журналистам Ляшко охотно делился политическими амбициями и надеялся, что его кандидатуру на должность городского головы Киева поддержит Владимир Зеленский. «Если он [президент] это сделает, успех будет 100 %», — делился замминистра с BBC News Україна.

— Это какая-то странная история, — размышляет над словами Виктора Ляшко о переносе выборов Алексей Гончаренко, нардеп от «Европейской солидарности». — Моя первая реакция: власти боятся выборов, тестируют общество. Но многие страны во время пандемии уже провели выборы — и ничего не случилось. Зачем нам переносить? Я не вижу конституционного механизма. Введение ЧП во всей стране? Для этого нет условий. Может, они [«Слуга народа»] что-то знают. Их рейтинги падают. Теоретически перенос выгоден оппозиции, но выборы — это конституционная история, основа демократии, с этим играть нельзя, я против.

И всё же коррективы в избирательный процесс и в сами результаты выборов коронавирус наверняка внесёт. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, это повлияет на явку избирателей, особенно электорального ядра «Слуги народа», которое состоит из политически неактивной молодёжи. Партии власти придётся хорошенько подумать, как затянуть их на участки.

Говорите о серьёзном

— Очень удивлён заявлениям Виктора Ляшко, — недоумевает Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины. — Ведь алгоритм действий главного санврача страны должен быть совершенно иной.

По его словам, Ляшко не мешало бы подготовить разъяснения, как проводить выборы в условиях пандемии. К примеру, сколько нужно дезинфицирующих средств и масок для полмиллиона членов избирательных комиссий, как будут голосовать избиратели, находящиеся на обсервации, которые также имеют право проголосовать. Кошель уверен, что Украина способна успешно провести местные выборы, но для этого необходимо заранее купить термометры, дезинфекторы, маски и перчатки, рекомендовать старшей возрастной группе голосовать утром, когда меньше всего людей.

Главное —Дистанция. В Польше выборы перенесли на полтора месяца из-за COVID-19 (фото: Getty Images)

— На выборах президента, по данным ЦИК, более 30% избирателей были люди старше 50 лет. То есть избирателей 60+ — не меньше 20%. Это огромное количество людей, — говорит Кошель. — Надо просить избирательные комиссии не делегировать на участки возрастных работников. Они ключевая зона риска, так как общаются с огромным количеством избирателей. А вообще, везде нужен свой подход. Например, в регионах Западной Украины, где люди по воскресеньям ходят в церковь, священникам нужно провести разъяснительную беседу и попросить прихожан после службы не идти всей толпой на избирательные участки. То же самое нужно сказать работникам крупных предприятий, чтобы они избегали пиковых часов и не отправлялись голосовать сразу после окончания смены.

А как у них?

Мировой опыт выборов во время пандемии разный. Например, в Южной Корее весной провели парламентские выборы, и никто даже не думал о том, чтобы перенести их. Избиратели приходили на участки в масках, им измеряли температуру, дезинфицировали руки и выдавали резиновые перчатки. После этого они получали бюллетени и голосовали на расстоянии 1 м друг от друга. Избиратели, находившиеся во время выборов в больницах по причине коронавируса, голосовали по почте.

28 июня и 12 июля выбирали президента в Польше. Изначально там планировали провести выборы 10 мая, но перенесли из-за коронавируса. Избирательные участки работали в санитарном режиме: на входе стояли дезрастворы, внутрь пускали только в масках, а количество людей, одновременно находящихся в помещении, ограничили.

Среди стран, которые во время пандемии перенесли выборы и референдумы, — Швейцария, Франция, Италия, Сербия, Великобритания, Чили. Несколько дней назад премьер-министр Новой Зеландии Джастина Ардерн сообщила, что парламентские выборы в их стране состоятся на месяц позже назначенного срока. В отличие от Украины, новозеландские законы не предполагают конкретной даты выборов. Там установлен крайний срок — до 21 ноября, так что есть возможность для манёвров.

— В США, которые на первом месте по числу заболевших COVID-19, выборы президента состоятся в ноябре, ничего переносить не будут, — замечает в разговоре с Фокусом Евгения Кравчук, замглавы парламентской фракции «Слуги народа». — Но у них есть возможность голосовать почтой. У нас такого нет. Очень надеемся, что ЦИК обеспечит дополнительные меры безопасности, чтобы избежать больших очередей и скопления людей на участках.