"Ваша форма перестает вызывать уважение". В Беларуси эмоционально обратились к силовикам, участвовавшим в разгоне протестов

Представитель координационного совета по передаче власти в Беларуси Мария Колесникова в видеообращении призвала силовиков переходить на сторону народа.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

"Мы обращаемся к военным, к силовым структурам. То, как власть запятнала честь ваших погон, такого еще не было. От событий прошлой недели, от пустых глаз людей, вышедших с Окрестино, содрогаются все белорусы, весь мир. Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания: кто ходит с нами по одним улицам – люди или нет?" – сказала она в обращении

По ее словам, "своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда".

"Власть делает так, что ваша форма перестает вызывать уважение – она становится символом отвращения", – добавила она.

Колесникова напомнила, что правоохранители, приносили присягу и клялись служить народу Беларуси, а не тем, кто сейчас издает преступные приказы.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

Cоздание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко назвал не иначе, как попыткой захвата власти в стране.

Позже Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти.

Штаб Светланы Тихановской опубликовал состав президиума Координационного совета.