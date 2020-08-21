Традиционного празднования Рош ха-Шана в 2020 году не будет, – Аваков

Украина введет технические ограничения, делающие невозможным прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана в Умань в этом году. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, ежегодно в Умань приезжали около 20-50 тысяч хасидов, а теперь в условиях пандемии коронавируса массовое празднование иудейского Нового года будет слишком рискованным.

"К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет", – сказал Аваков.

Он отметил, что на украинские дипломаты уже провели необходимые переговоры с соответствующими странами, откуда едет больше всего паломников.

"Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также был отменен и поэтому я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", – сказал он.

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. По его словам, это может нести угрозу для всей Украины.

Мэр Умани Александр Цебрий еще в июле выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В частности, он выразил сомнение, что все паломники будут придерживаться карантинных ограничений и требований. Он также заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов, в частности город может выставить блокпосты на въездах. А в ночь с 17 на 18 августа Цебрий заночевал в спальном мешке у порога Офиса Президента в Киеве.