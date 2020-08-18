Запрета на приезд хасидов в Умань до сих пор нет, – Еврейская община

Недавняя инициатива МВД, поддержанная Кабмином, о вводе технических ограничений на въезд иностранцев в Умань еще не является полным запретом на паломничество хасидов.

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

В ОЕОУ отметили, что в сообщении МВД не говорится однозначно о запрете, а лишь о неких "технических ограничениях", которые пока не объяснили.

Кроме этого, по информации ОЕОУ, в Умани уже находится некоторое количество паломников, а значит запрет на паломничества хасидов технически невозможен.

В ОЕОУ призвали дождаться официального решения, в котором будет четко сказано о запрете или разрешении паломничества, а также будут разъяснены "технические ограничения", предлагаемые МВД.

Также ОЕОУ призвала СМИ не манипулировать информацией о том, что паломничество якобы запретили.

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. По его словам, это может нести угрозу для всей Украины.

Представители центральных органов власти и местного самоуправления 9 июля на совещании в украинском МИДе заявили, что в 2020 году приезд десятков тысяч хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса невозможен. Однако в Объединенной еврейской общине Украины сказали, что данное решение не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

Мэр Умани Александр Цебрий еще в июле выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В частности, он выразил сомнение, что все паломники будут придерживаться карантинных ограничений и требований. Он также заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов, в частности город может выставить блокпосты на въездах. А в ночь с 17 на 18 августа Цебрий заночевал в спальном мешке у порога Офиса Президента в Киеве.