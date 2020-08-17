Кабмин ограничил въезд хасидов в Умань

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что эпидемическая ситуация в Украине не позволяет проводить массовые мероприятия.

Кабинет министров Украины поддержал инициативу МВД ограничить въезд хасидов в Умань на период празднования Рош ха-Шана в этом году. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Украина с уважением относится к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ, однако в последние недели Украина фиксирует рост заболеваемости коронавирусом, что заставляет возвратиться к более жесткому режиму карантина.

"Мы заслушали доклады профильных министров и пришли к выводу, что эпидемическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", – сказал Аваков.

Так же, министр отметил, что ежегодно в Умань приезжает от 30 до 50 тыс. хасидов из разных стран, и такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса.

Он добавил, что аналогичной договоренности МВД достигло с представителями Православной церкви Украины и УПЦ Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

Аваков заявил, что ведомство надеется на понимание представителей хасидской религиозной общины, и подчеркнул, что МВД обеспечит все технические меры для осуществления режима карантина в Умани.

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. По его словам, это может нести угрозу для всей Украины.

Мэр Умани еще в июле выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В частности, он выразил сомнение, что все паломники будут придерживаться карантинных ограничений и требований.

Представители центральных органов власти и местного самоуправления 9 июля на совещании в украинском МИДе заявили, что в 2020 году приезд десятков тысяч хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса невозможен. Однако в Объединенной еврейской общине Украины сказали, что данное решение не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов, в частности город может выставить блокпосты на въездах.