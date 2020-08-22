Эрдоган по телефону поздравил Зеленского с 29-й годовщиной независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Турецкий коллега поздравил Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости Украины. Он также поздравил главу государства с установлением режима прекращения огня на Донбассе.

"Благодарен, что вы это вспомнили. Действительно, сегодня уже 27 дней продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь, ни один военный не был ранен в боевых действиях", – сказал Зеленский в ответ.

В ходе беседы стороны затронули вопросы реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительства в Украине автомобильных дорог и жилья, обсудили ситуацию с коронавирусом, а также положительно отметили возобновление авиасообщения между двумя странами.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также за содействие в освобождении украинских граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях и в России.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них - отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", – сказал Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил главу Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В конце разговора Эрдоган пригласил Зеленского посетить Турцию.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова, у которого трагически погиб трехлетний сын.