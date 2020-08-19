Меркель: Лукашенко отказался разговаривать со мной по телефону

Канцлер Германии считает, что в таких обстоятельствах она не может быть посредником в диалоге с Беларусью.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пыталась организовать телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, однако он отказался с ней говорить.

Об этом сообщает Радыё Свабода.

"Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он не состоялся. Я также попросила о телефонном разговоре с президентом Путиным, как вы знаете, разговор состоялся", – сказала Меркель.

Она добавила, что в таких обстоятельствах она не может быть посредником в диалоге с Беларусью, так как в нем должны принимать участие все стороны.

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"Вы можете выступать посредником, только если будете в контакте со всеми сторонами, но мы сделаем все со своей стороны для продвижения национального диалога в Беларуси", – сказала Меркель.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмант сообщила, что Лукашенко не увидел необходимости в разговоре.

"На данном этапе президент Беларуси просто не видит необходимости в этом разговоре. Какой может быть эффект от этого? Скорее всего отрицательный. Ведь сегодня нам главное, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси", – сказала Эйсмант.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что ему 16 августа, звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить". Он добавил: "Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока".

После этого у Меркель состоялся телефонный разговор с Путиным. Российская сторона акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Беларуси.