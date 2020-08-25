Тихановская заявила, что в Беларуси проходит "мирная революция"

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране.

Об этом она заявила на заседании Европарламента, передает ТАСС.

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", – сказала Тихановская.

Она также озвучила цель белорусской оппозиции – добиться новых выборов путем мирного диалога. Оппозиция готова выдвинуть своих представителей для переговоров с властями, добавила политик.

"Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков", – сообщила Тихановская.

Ранее Светлана Тихановская призвала провести новые выборы в стране.

21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".