Тихановская заявила, что в Беларуси проходит "мирная революция"
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране.
Об этом она заявила на заседании Европарламента, передает ТАСС.
"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", – сказала Тихановская.
Она также озвучила цель белорусской оппозиции – добиться новых выборов путем мирного диалога. Оппозиция готова выдвинуть своих представителей для переговоров с властями, добавила политик.
"Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков", – сообщила Тихановская.
Ранее Светлана Тихановская призвала провести новые выборы в стране.
21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".