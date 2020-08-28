Трамп официально стал кандидатом в президенты США

Республиканская партия США соблюла все юридические формальности и получила на общенациональном съезде официальное согласие Дональда Трампа баллотироваться на второй срок на пост главы государства.

Об этом сообщает CNBC.

"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года. Я принимаю это предложение", – сказал Трамп в завершающий день работы партийного съезда.

Действующий глава Белого дома заявил, что во время своей второй каденции будет "защищать Америку от всех опасностей", вести ее по пути дальнейшего процветания, а также продолжит "борьбу с фашизмом и коммунизмом".

Трамп заявил, что "эти выборы – самые важные в истории страны и подверг критике кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

По словам действующего президента, в случае избрания Байдена, Америка может погрузиться в в анархию и беззаконие.

"Мы потратили последние четыре года на то, чтобы возместить ущерб, нанесенный Джо Байденом за последние 47 лет", – заявил Трамп.

"На съезде демократов вы едва ли слышали хоть слово об их повестке дня. Но это не потому, что у них ее нет. Это потому, что их повестка дня – самый экстремальный набор предложений, когда-либо выдвинутых крупным кандидатом от партии", – добавил президент США.

Напомним, в понедельник, 24 августа, на общенациональном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) Республиканская партия США повторно выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства Дональда Трампа.