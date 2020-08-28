Им не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин в Россию, – Лукашенко о своих оппонентах на Западе

Александр Лукашенко заявил, что Россия подготовила отряд правоохранителей для Белаурси, поскольку власти стран "понимают, к чему могут привести протесты".

Об этом сообщает БелТА."Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", – сказал Лукашенко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о подготовке правоохранителей для Беларуси.

По его словам, в случае обострения ситуации Беларусь может превратиться в театр военных действий.

"Им (Западу. – Ред.) не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию…Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", – заявил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что позвал на белорусское ТВ и даже в президентский пул российских журналистов после массовых увольнений белорусских сотрудников.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Беларусь имела близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические.