ЦИК назначила дату начала избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября старт избирательной кампании на местных выборах, которые пройдут 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года", – говорится в сообщении.

Такое решение было принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года. При этом, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов.

По его словам, местные выборы могут перенести, если 50% Украины будет в "красной зоне".

Глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что украинские органы власти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса в связи с тем, что никто не предусмотрел дополнительные расходы из государственного бюджета на закупку масок и других средств защиты.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что перенести местные выборы с октября 2020 года на другое время уже невозможно.