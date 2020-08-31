Рада намерена прямо перед выборами изменить Избирательный кодекс

Парламент Украины намерен срочно внести изменения в Избирательный кодекс Украины до начала предвыборной кампании, которая стартует в субботу, 5 сентября.

Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил замглавы Комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

По его словам, изменения в Кодекс будут касаться ряда технических моментов, среди которых, к примеру, регламент работы полиции. В частности, отмечается, что в МВД потребовали у Рады сократить срок охраны избирательных участков накануне голосования до трех дней – cогласно действующему Кодексу к охране приступают за восемь дней.

"Во вторник мы уже проголосовали эти изменения на комитете. Например, предыдущая команда авторов кодекса не обратила внимание на то, что у нас в стране попросту нет столько полицейских, чтобы охранять участки в течение стольких дней. У нас не останется кому следить за порядком на улицах", – пояснил РБК-Украина Качура.

По словам нардепа, данную инициативу Рада запланировала рассмотреть одной из первых. Четвертая сессия Верховной Рады Украины текущего созыва открывается 1 сентября. Также на завтра назначено первое пленарное заседание.

Вчера, 30 августа, ЦИК назначила дату начала избирательной кампании. Выборы в местные советы и органы местного самоуправления в Украине запланированы на 25 октября.

При этом, местные выборы так и не были назначены на территориях Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, почему проведение выборов на Донбассе – невозможно.

Недавно первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, в каком случае могут отменить выборы на подконтрольной Киеву территории Украины.