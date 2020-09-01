Разумков: в Раду не поступало никаких писем по Донбассу от Фокина

В Верховную Раду не поступало никаких писем от заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина по поводу проведения на Донбассе местных выборов.

Об этом в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews заявил сегодня, 1 сентября, глава парламента Дмитрий Разумков.

"Я так понимаю, вы не до конца поняли высказывание относительно обращения господина Фокина. Письменного обращения не было. Имеется в виду то интервью, в котором он обращался к Верховной Раде, говоря о том, что если Рада не рассмотрит такие изменения, то это будет восприниматься, как то, что Верховная Рада не желает мира. Кто-кто, а Верховная Рада точно делает все и будет делать все, что от нее зависит, для того чтобы мир в Украине был и страна развивалась", – сказал Разумков.

Как передает канал, Разумков добавил, что депутаты пока не планируют вносить какие-либо изменения в избирательный процесс.

Напомним, в своем недавнем интервью изданию "Страна.ua" Витольд Фокин заявил, что отменив выборы на Донбассе парламент Украины принял решение, которое прямо противоречит Минским соглашениям. В этой же беседе Фокин добавил, что глава ТКГ Леонид Кравчук уже обратится в Раду с просьбой пересмотреть данное постановление.

Как мы уже сообщали, интервью Фокина вызвало вопросы у министра МВД Арсена Авакова и подняло волну возмущения в соцсетях, а сам зампред ТКГ даже попал в базу "Миротворца".