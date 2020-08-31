Заявления Фокина по Донбассу полностью не отражают официальной позиции Украины, – Ермак

По словам руководителя ОП, амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления.

Заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

Ранее Витольд Фокин в интервью заявил, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

"Моя позиция – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса ", – сказал Фокин.

Ермак отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, а законопроект об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский", – сказал он.

Ермак добавил, что официальная позиция украинской делегации в ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины".

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", – заявил руководитель Офиса президента.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявления первого заместителя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по Донбассу спекулятивными и провокационными, которые не отвечают национальным интересам Украины. А сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко потребовала уволить Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы.