Не только в Украине, но и в ОРДЛО. Кравчук рассказал об ультиматуме России по выборам на Донбассе

Российская сторона хочет, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО, а не только на территории, подконтрольной Украине.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на последнем заседании группы в среду, 19 августа, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года: так, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина"

"Будто бы в украинском законе отступили от минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали – и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ – любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям".

По словам Кравчука, представители РФ недовольны тем, что в постановлении Верховной Рады сказано, что выборы 25 октября не могут проходить на территории ОРДЛО, "а только во всей Украине".

"Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять из Верховной Рады именно это положение. И тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед", – разъяснил требования российской стороны бывший президент.

Кроме того, Кравчук подчеркнул, что усилиями президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента "мы сдвинули с места главный вопрос – тишина (режим тишины на Донбассе. – Фокус)".

По словам Кравчука, если этот процесс будет продолжаться, это будет движением "к главному заданию: миру на Донбассе". Он добавил, что в постановлении ВР должно быть указано, что местные выборы происходят "в Украине".

"Происходят в Украине. Все. Точка", – подчеркнул Кравчук. – Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду".

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе.

Также ранее Леонид Кравчук заявил, что требование России закрепить в Конституции Украины особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украина не поддержит.