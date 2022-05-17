В Киеве прощаются с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком (фото, видео)

После церемонии прощания первый президент будет похоронен на Байковом кладбище возле могилы Александра Омельченко.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сегодня 17 мая в Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Траурное мероприятие началось в 11:00 в "Украинском доме" на Крещатике, сообщает портал Delo.ua

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Возле входа в "Украинский дом" выстроился почетный караул. Гроб с телом Кравчука, обернутый в национальный флаг Украины, внесли военные президентского полка. Во время этого звучала "Мелодия ля-минор" Мирослава Скорика.

На церемонию прощания с первым президентом Украины прибыли члены его семьи, а также украинские политики, высокопоставленные государственные чиновники, военные и бизнесмены. Одними из первых на траурное мероприятие пришли Григорий и Игорь Суркисы, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, мэр столицы Виталий Кличко.

[ + – ] Гроб с телом Кравчука вносят военные президентского полка

На траурное мероприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский с супругой. Стоит отметить, что первая леди во второй раз появляется на публике за время войны, и первый раз после 24 февраля в Киеве.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский с супругой

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский возлагает цветы

[ + – ] С Кравчуком прощаются родственники и близкие

[ + – ] С Кравчуком пришли попрощаться представители украинской власти

Попрощаться с Кравчуком пришли бывшие главы государства Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Также на церемонию прибыли председатель Верховной рады Александр Мороз, бывший премьер-министр Юрий Ехануров, Советник главы МВД Антон Геращенко, министр обороны Алексей Резников, народный депутат Вадим Новинский и другие.

[ + – ] Советник главы МВД Антон Геращенко

Тело Леонида Кравчука будет предано земле на Байковом кладбище. Первый президент будет похоронен возле могилы недавно умершего мэра Киева Александра Омельченко и экс-депутата Ефима Звягильского.

Напомним, Леонид Кравчук скончался на 88 году жизни 10 мая 2022 после продолжительной болезни. По информации журналистов, в июне 2021 года Леонид Макарович перенес сложную операцию на сердце, после чего более месяца провел на аппарате ИВЛ. В конце года он находился на реабилитации в Германии, однако врачи оценивали состояние его здоровья как тяжелое. Он частично пришел в сознание, узнавал своих родственников, но говорить уже не мог.