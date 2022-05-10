Умер Леонид Кравчук: каким запомнят первого президента Украины (фото, видео)

В кругу семьи политика утверждают, что Леонида Кравчука "добили" продолжительная болезнь и полномасштабное вторжение ВС РФ. Фокус рассказывает, каким был первый президент Украины.

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10 мая на 89-м году жизни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Как утверждают источники в кругу семьи, политик ушел из жизни в 17:00 после продолжительной болезни. Фокус в одном материале собрал информацию о том, каким был первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Леонид Кравчук умер — подробности смерти

Первым о кончине политика сообщило агентство "Українські новини". Источник в кругу семьи подтвердил, что Леонид Кравчук умер 10 мая в 17:00 по киевскому времени. Как рассказали журналистам, первый президент Украины скончался на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

Информацию о том, что Леонид Кравчук умер также обнародовала народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Осведомленные источники в комментарии изданию "Левый берег" сообщили, что полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину убило первого президента.

"Эти события его убили. Мы до последнего верили…", — заявили инсайдеры в кругу семьи.

[ + – ] 88-летний Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни

Действующий глава государства Владимир Зеленский назвал Леонида Кравчука не просто исторической личностью, а человеком, который "умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы".

По его словам, первый президент знал, чего стоит независимость и всем сердцем хотел, чтобы Украина обрела мир.

"Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира", — подытожил Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения.

[ + – ] Владимир Зеленский прокомментировал смерть Леонида Кравчука

Леонид Кравчук умер — операция на сердце и длительное восстановление

29 июня появилась информация о том, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Инсайдеры утверждали, что из-за хирургического вмешательства первый президент Украины был вынужден пропустить торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-летия Конституции.

Через месяц пресс-секретарь политика Оксана Сибирцева подтвердила Фокусу, что Леонид Кравчук после операции на сердце попал в реанимацию. По словам помощницы, первый президент тяжело проходил восстановление, из-за чего медики подключили его к аппарату ИВЛ.

В конце августа 2021 года советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что Леонид Кравчук не будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по состоянию здоровья. По его словам, первый президент проходил тяжелую реабилитацию после операции, а в качестве замены политику выбрали тогдашнего вице-премьер-министра Алексея Резникова.

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Экспертный рейтинг. 30 современников, которые изменили Украину

В ноябре появилась информация, что Леонид Кравчук успешно восстанавливается после хирургического вмешательства и даже может самостоятельно разговаривать. За месяц до полномасштабного вторжения ВС РФ журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире зачитал обращение первого президента к украинцам. В своем заявлении Леонид Кравчук признался, что с тревогой следит за новостями о возможном начале большой войны между Россией и Украиной.

Стоит отметить, что Леонид Кравчук также попадал в Рейтинг Фокуса "30 современников, изменивших Украину".

[ + – ] Леонид Кравчук сделал первое обращение к украинцам после операции

Леонид Кравчук умер — биография первого президента Украины

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Ровенской области. Отец первого президента Украины погиб во время Второй мировой войны, а его воспитанием занималась мать и отчим. Первое образование Леонид Кравчук с 1950 по 1953 год получал в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме по специальности "Бухгалтерский учет".

В 1958 году первый президент окончил Киевский государственный университет, в котором получил специальность преподавателя преподавателя общественных наук, и в 1970 — Академию общественных наук при ЦК КПСС. Политическая карьера Леонида Кравчука началась в Центральном комитете Коммунистической партии Украины, где он был инспектором, членом политбюро, а также руководителем отдела пропаганды. Помимо этого, политик был народным депутатом Верховной Рады УССР X и XI созывов.

С июля 1990 по ноябрь 1991 года Леонид Кравчук был главой украинского парламента, а 5 декабря состоялась инаугурация первого президента независимой Украины. В первом туре выборов политик набрал свыше 60% голосов, а во время избирательной кампании его кандидатуру поддерживали как активисты запрещенной Компартии, так и часть демократов.

[ + – ] Леонид Кравчук в 1990 году был избран главой Верховной Рады Фото: Открытые источники

В декабре 1991 года Леонид Кравчук вместе с президентом РФ Борисом Ельцином и главой Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем подписал Беловежское соглашение. Документ констатировал прекращение существования СССР и предусматривал создание Содружества Независимых Государств.

[ + – ] Кравчук подписал с Ельцином и Шушкевичем Беловежские соглашения

3 сентября 1993 года Леонид Кравчук во главе украинской делегации подписал Массандровские соглашения, которые были связаны с урегулированием ситуации вокруг Черноморского флота СССР и утилизацией ядерного оружия, находившегося на территории Украины. После переговоров глава государства согласился на проведение досрочных президентских выборов, в ходе которых новым президентом был избран Леонид Кучма.

За полгода до избирательного процесса Леонид Кравчук, проигнорировав ратифицированный Верховной Радой Лиссабонский протокол о поэтапном сокращении украинского ядерного потенциала, подписал "Трехстороннее заявление" президентов Украины, США и России о немедленном вывозе всего ЯО на территорию РФ.

После проигрыша на президентских выборах в 1994 году политик был избран народным депутатом на довыборах в Верховную Раду. Через четыре года Леонид Кравчук возглавил избирательный список Социал-демократической партии (объединенной) и завел ее в парламент. С 2002 по 2006 год политик возглавлял парламентскую фракцию СДПУ(о), в составе которой были Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич и другие нардепы.

В 2006 году Леонид Кравчук стал первым номером в списке оппозиционного блока "Не так", который выступал против вступления Украины в НАТО и поддерживал вхождение Киева в Единое экономическое пространство. По итогам парламентских выборов объединение не преодолело 3-процентный барьер.

[ + – ] Леонид Кравчук возглавил оппозиционный блок "Не так"

В январе 2014 года Леонид Кравчук утверждал, что Верховная Рада должна усовершенствовать "законы 16 января" и благодарил бойцов спецподразделения "Беркут" за терпение в отношении участников Революции Достоинства. Политик также выступал против назначения досрочных президентских выборов, поскольку эта процедура не предусмотрена ни Конституцией, ни ситуацией на улицах Украины.

После массовых расстрелов на Майдане Леонид Кравчук призывал Виктора Януковича добровольно уйти в отставку с должности президента. В декабре 2014 года первый президент поддерживал вступление Украины в НАТО на фоне военной агрессии РФ и оккупации Крыма.

В июле 2020 года Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе и предложил предоставить ОРДЛО статус свободной экономической зоны. Помимо этого, первый президент не исключал, что Киев может возобновить подачу воды в оккупированный Крым.

В феврале 2021 года Леонид Кравчук призывал бойцов ВСУ огнем отвечать на обстрелы со стороны пророссийских боевиков и признавал, что режим прекращения огня уже не действует на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения ВС РФ в феврале 2022-го от имени президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко было обнародовано совместное заявление к украинцам.

"Все вместе мы победим. Мы выстоим. Россия заплатит за свои преступления. Слава Украине! Героям слава!" — говорилось в обращении.