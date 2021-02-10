Перемирия на Донбассе уже просто нет, – Кравчук

По словам главы украинской делегации в ТКГ, россияне на Донбассе "начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения".

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что перемирие на Донбассе, о котором стороны договорились в июле прошлого года, больше не соблюдается.

Об этом он сказал в комментарии изданию Гордон.

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным", – сказал Кравчук.

Он добавил, что россияне на Донбассе "начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения".

"Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит", – сказал Кравчук.

Он еще раз повторил свое заявление, что на каждый выстрел на Донбассе Украина должна отвечать выстрелом.

"Не надо думать, что если мы будем уступать, россияне станут более сговорчивыми. Поэтому выполняя международные договоренности, придерживаясь пути к миру, мы должны на силу отвечать силой. Они стреляют не просто так, они убивают. На силу и стрельбу мы должны отвечать жестко и зеркально. Мы все вместе, и мировое сообщество в том числе, должны действовать адекватно. Снисходительностью, мягкостью, призывами к компромиссам мы ничего не добьемся. Нам надо быть последовательными и жесткими", – заявил Кравчук.

Он также высказал мнение, что украинская оппозиция в лице Медведчука фактически ею не является, а является "врагом украинского народа".

"На днях Медведчук давал интервью Russia Today. Не за восстановление телеканалов он борется, а против Украины, делая вид при этом, что он – украинский политик. Всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и при этом продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по законам Украины. Другого пути у нас просто нет", – отметил глава Украины в ТКГ.

Напомним, Леонид Кравчук недавно заявил, что воспринимает коммуникацию с Россией в рамках ТКГ как "фальшивку". По его мнению, договориться с РФ возможно только используя их же методы, в том числе "давить" и заставлять их выполнять те договоренности, которые уже приняты.