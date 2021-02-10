Перемир'я на Донбасі вже просто немає, — Кравчук

За словами глави української делегації в ТКГ, росіяни на Донбасі "починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи свої наміри".

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає, що перемир'я на Донбасі, про яке сторони домовилися в липні минулого року, більше не дотримується.

Про це він сказав у коментарі виданню Гордон.

"Перемир'я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне — чорним", — сказав Кравчук.

Він додав, що росіяни на Донбасі "починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи свої наміри".

"Тому ми повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних дій з боку агресора. В ОРДЛО знаходяться російські найманці, командири і російська зброя. Ми не знаємо, коли воно може бути застосоване, але повинні бути до всього готові й ставитися уважно до всього, що відбувається", — сказав Кравчук.

Він ще раз повторив свою заяву, що на кожен постріл на Донбасі Україна повинна відповідати пострілом.

"Не треба думати, що якщо ми будемо поступатися, росіяни стануть більш поступливими. Тому виконуючи міжнародні домовленості, дотримуючись шляху до миру, ми повинні на силу відповідати силою. Вони стріляють не просто так, вони вбивають. На силу та стрілянину ми повинні відповідати жорстко й дзеркально. Ми всі разом, і світова спільнота зокрема, повинні діяти адекватно. Поблажливо, з м'якістю, закликами до компромісів ми нічого не доб'ємося. Нам треба бути послідовними і жорсткими", — заявив Кравчук.

Він також висловив думку, що українська опозиція в особі Медведчука фактично нею не є, а є "ворогом українського народу".

"Днями Медведчук давав інтерв'ю Russia Today. Не за відновлення телеканалів він бореться, а проти України, вдаючи при цьому, що він — український політик. Усіх, хто прийшов здавати країну, багатіти, набивати кишені в Україні і водночас продавати Україну, потрібно або викинути з країни, або змусити жити за законами України. Іншого шляху у нас просто немає", — зазначив глава України в ТКГ.

Нагадаємо, Леонід Кравчук недавно заявив, що сприймає комунікацію з Росією в рамках ТКГ як "фальшивку". На його думку, домовитися з РФ можливо тільки використовуючи їхні ж методи, зокрема "тиснути" і змушувати їх виконувати ті домовленості, які вже прийняті.