Помер Леонід Кравчук: яким запам'ятають першого президента України (фото, відео)

У сім'ї політика стверджують, що Леоніда Кравчука "добили" тривала хвороба і повномасштабне вторгнення ЗС РФ. Фокус розповідає, яким був перший президент України.

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10 травня на 89 році життя помер перший президент України Леонід Кравчук. Як стверджують джерела у родинному колі, політик пішов з життя о 17:00 після тривалої хвороби. Фокус у одному матеріалі зібрав інформацію про те, яким був перший президент України Леонід Кравчук.

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Леонід Кравчук помер — подробиці смерті

Першим про смерть політика повідомило агентство "Українські новини". Джерело у родинному колі підтвердило, що Леонід Кравчук помер 10 травня о 17:00 за київським часом. Як розповіли журналістам, перший президент України помер на 89-му році життя після тривалої хвороби.

Інформацію про те, що Леонід Кравчук помер, також оприлюднила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Поінформовані джерела у коментарі виданню "Лівий берег" повідомили, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну вбило першого президента.

"Ці події його вбили. Ми до останнього вірили…", — заявили інсайдери у родинному колі.

[ + – ] 88-річний Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби

Чинний глава держави Володимир Зеленський назвав Леоніда Кравчука не просто історичною особистістю, а людиною, яка "уміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці".

За його словами, перший президент знав, чого варта незалежність і всім серцем хотів, щоб Україна здобула мир.

"Я впевнений, ми це реалізуємо. Досягнемо нашої перемоги і нашого миру", — підсумував Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення.

[ + – ] Володимир Зеленський прокоментував смерть Леоніда Кравчука

Леонід Кравчук помер — операція на серці та тривале відновлення

29 червня з'явилася інформація про те, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Інсайдери стверджували, що через хірургічне втручання, перший президент України був змушений пропустити урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-річчя Конституції.

Через місяць прессекретар політика Оксана Сибірцева підтвердила Фокусу, що Леонід Кравчук після операції на серці потрапив до реанімації. За словами помічниці, перший президент важко проходив відновлення, через що медики підключили його до апарату ШВЛ.

Наприкінці серпня 2021 року радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що Леонід Кравчук не представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі через стан здоров'я. За його словами, перший президент проходив важку реабілітацію після операції, а як заміну політику обрали тодішнього віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова.

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Експертний рейтинг. 30 сучасників, які змінили Україну

У листопаді з'явилася інформація, що Леонід Кравчук успішно відновлюється після хірургічного втручання і навіть може самостійно розмовляти. За місяць до повномасштабного вторгнення ЗС РФ журналіст Дмитро Гордон у прямому ефірі зачитав звернення першого президента до українців. У своїй заяві Леонід Кравчук зізнався, що тривожно стежить за новинами про можливий початок великої війни між Росією та Україною.

Варто зазначити, що Леонід Кравчук також потрапляв у Рейтинг Фокусу "30 сучасників, які змінили Україну".

[ + – ] Леонід Кравчук зробив перше звернення до українців після операції

Леонід Кравчук помер — біографія першого президента України

Леонід Макарович Кравчук народився 10 січня 1934 року у селі Великий Житин Рівненської області. Батько першого президента України загинув під час Другої світової війни, а його вихованням займалася мати та вітчим. Першу освіту Леонід Кравчук з 1950 до 1953 року отримував у Рівненському кооперативному економіко-правовому технікумі за спеціальністю "Бухгалтерський облік".

У 1958 році перший президент закінчив Київський державний університет, у якому здобув спеціальність викладача викладача суспільних наук, і у 1970 — Академію суспільних наук при ЦК КПРС. Політична кар'єра Леоніда Кравчука розпочалася у Центральному комітеті Комуністичної партії України, де він був інспектором, членом політбюро, а також керівником відділу пропаганди. Крім цього, політик був народним депутатом Верховної Ради УРСР X та XI скликань.

З липня 1990 до листопада 1991 року Леонід Кравчук був головою українського парламенту, а 5 грудня відбулася інавгурація першого президента незалежної України. У першому турі виборів політик набрав понад 60% голосів, а під час виборчої кампанії його кандидатуру підтримували як активісти забороненої Компартії, так і частина демократів.

[ + – ] Леоніда Кравчука у 1990 році було обрано головою Верховної Ради Фото: Открытые источники

У грудні 1991 року Леонід Кравчук разом із президентом РФ Борисом Єльциним та головою Верховної Ради Білорусі Станіславом Шушкевичем підписав Біловезьку угоду. Документ констатував припинення існування СРСР та передбачав створення Співдружності Незалежних Держав.

[ + – ] Кравчук підписав із Єльциним та Шушкевичем Біловезькі угоди

3 вересня 1993 року Леонід Кравчук на чолі української делегації підписав Масандрівські угоди, які були пов'язані з врегулюванням ситуації навколо Чорноморського флоту СРСР та утилізацією ядерної зброї, що знаходилася на території України. Після переговорів глава держави погодився на проведення дострокових президентських виборів, під час яких новим президентом було обрано Леоніда Кучму.

За пів року до виборчого процесу Леонід Кравчук, проігнорувавши ратифікований Верховною Радою Лісабонський протокол про поетапне скорочення українського ядерного потенціалу, підписав "Трьохсторонню заяву" президентів України, США та Росії про негайне вивезення всієї ядерної зброї на територію РФ.

Після програшу на президентських виборах 1994 року політика обрали народним депутатом на довиборах до Верховної Ради. Через чотири роки Леонід Кравчук очолив виборчий список Соціал-демократичної партії (об'єднаної) і завів її у парламент. З 2002 до 2006 року політик очолював парламентську фракцію СДПУ(о), у складі якої були Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич та інші нардепи.

У 2006 році Леонід Кравчук став першим номером у списку опозиційного блоку "Не так", який виступав проти вступу України до НАТО та підтримував входження Києва до Єдиного економічного простору. За підсумками парламентських виборів, об'єднання не подолало 3-відсотковий бар'єр.

[ + – ] Леонід Кравчук очолив опозиційний блок "Не так"

У січні 2014 року Леонід Кравчук стверджував, що Верховна Рада має удосконалити "закони 16 січня" і дякувати бійцям спецпідрозділу "Беркут" за терпіння щодо учасників Революції Гідності. Політик також виступав проти призначення дострокових президентських виборів, оскільки ця процедура не передбачена ані Конституцією, ані ситуацією на вулицях України.

Після масових розстрілів на Майдані Леонід Кравчук закликав Віктора Януковича добровільно піти у відставку з посади президента. У грудні 2014 року перший президент підтримував вступ України до НАТО на тлі військової агресії РФ та окупації Криму.

У липні 2020 року Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі та запропонував надати ОРДЛО статус вільної економічної зони. Крім того, перший президент не виключав, що Київ може відновити подачу води до окупованого Криму.

У лютому 2021 року Леонід Кравчук закликав бійців ЗСУ вогнем відповідати на обстріл з боку проросійських бойовиків та визнавав, що режим припинення вогню вже не діє на Донбасі.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ у лютому 2022-го від імені президентів Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка було оприлюднено спільну заяву до українців.

"Всі разом ми переможемо. Ми вистоїмо. Росія заплатить за свої злочини. Слава Україні! Героям слава!" — йшлося у зверненні.