У Києві прощаються з першим президентом України Леонідом Кравчуком (фото, відео)

Після церемонії прощання першого президента буде поховано на Байковому цвинтарі біля могили Олександра Омельченка.

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Сьогодні, 17 травня, у Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Траурний захід розпочався об 11:00 в "Українському домі" на Хрещатику, повідомляє портал Delo.ua.

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Біля входу в "Український дім" вишикувалася почесна варта. Труну з тілом Кравчука, загорнуту в національний прапор України, внесли військові президентського полку. Під час цього звучала "Мелодія ля-мінор" Мирослава Скорика.

На церемонію прощання з першим президентом України прибули члени його родини, а також українські політики, високопосадовці, військові та бізнесмени. Одними з перших на траурний захід завітали Григорій та Ігор Суркіси, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, мер столиці Віталій Кличко.

[ + – ] Труну з тілом Кравчука вносять військові президентського полку

На траурний захід прибув президент України Володимир Зеленський із дружиною. Варто зазначити, що перша леді вдруге з'являється на публіці за час війни, і вперше після 24 лютого в Києві.

[ + – ] Президент України Володимир Зеленський із дружиною

[ + – ] Президент України Володимир Зеленський покладає квіти

[ + – ] Із Кравчуком прощаються родичі та близькі

[ + – ] Із Кравчуком прийшли попрощатися представники української влади

Попрощатися із Кравчуком прийшли колишні глави держави Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Також на церемонію прибули голова Верховної ради Олександр Мороз, колишній прем'єр-міністр Юрій Єхануров, радник голови МВС Антон Геращенко, міністр оборони Олексій Резніков, народний депутат Вадим Новинський та інші.

[ + – ] Радник голови МВС Антон Геращенко

Тіло Леоніда Кравчука буде віддано землі на Байковому цвинтарі. Першого президента буде поховано біля могили нещодавно померлого мера Києва Олександра Омельченка й ексдепутата Юхима Звягільського.

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер на 88 році життя 10 травня 2022 року після тривалої хвороби. За інформацією журналістів, у червні 2021 року Леонід Макарович переніс складну операцію на серці, після чого понад місяць провів на апараті ШВЛ. Наприкінці року він перебував на реабілітації у Німеччині, проте лікарі оцінювали стан його здоров'я як тяжкий. Він частково прийшов до тями, впізнавав своїх родичів, але говорити вже не міг.