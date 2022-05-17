У Києві прощаються з першим президентом України Леонідом Кравчуком (фото, відео)
Після церемонії прощання першого президента буде поховано на Байковому цвинтарі біля могили Олександра Омельченка.
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Сьогодні, 17 травня, у Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Траурний захід розпочався об 11:00 в "Українському домі" на Хрещатику, повідомляє портал Delo.ua.
Біля входу в "Український дім" вишикувалася почесна варта. Труну з тілом Кравчука, загорнуту в національний прапор України, внесли військові президентського полку. Під час цього звучала "Мелодія ля-мінор" Мирослава Скорика.
На церемонію прощання з першим президентом України прибули члени його родини, а також українські політики, високопосадовці, військові та бізнесмени. Одними з перших на траурний захід завітали Григорій та Ігор Суркіси, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, мер столиці Віталій Кличко.
На траурний захід прибув президент України Володимир Зеленський із дружиною. Варто зазначити, що перша леді вдруге з'являється на публіці за час війни, і вперше після 24 лютого в Києві.
Попрощатися із Кравчуком прийшли колишні глави держави Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Також на церемонію прибули голова Верховної ради Олександр Мороз, колишній прем'єр-міністр Юрій Єхануров, радник голови МВС Антон Геращенко, міністр оборони Олексій Резніков, народний депутат Вадим Новинський та інші.
Тіло Леоніда Кравчука буде віддано землі на Байковому цвинтарі. Першого президента буде поховано біля могили нещодавно померлого мера Києва Олександра Омельченка й ексдепутата Юхима Звягільського.
Нагадаємо, Леонід Кравчук помер на 88 році життя 10 травня 2022 року після тривалої хвороби. За інформацією журналістів, у червні 2021 року Леонід Макарович переніс складну операцію на серці, після чого понад місяць провів на апараті ШВЛ. Наприкінці року він перебував на реабілітації у Німеччині, проте лікарі оцінювали стан його здоров'я як тяжкий. Він частково прийшов до тями, впізнавав своїх родичів, але говорити вже не міг.