Лерос ответил Зеленскому "за микробов"

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос с трибуны Верховной Рады обвинил президента Владимира Зеленского в "слиянии со старой системой" и нарушении предвыборных обещаний.

Свое выступление он опубликовал в Facebook.

"Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, растратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор", – заявил Лерос.

Эмоциональное выступление депутата прозвучало после того, как президент Зеленский на съезде партии "Слуга народа" назвал "микробами" некоторых народных депутатов из своей фракции, которые "забыли, для чего попали в Верховную Раду". Он добавил, что "их никогда не вспомнит история".

Лерос сказал, что Зеленский сам стал "пустым местом в истории".

"Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", – сказал нардеп.

Лерос заявил, что "страна движется в пропасть", а сам Зеленский возглавил "кланы Януковича" в парламенте.

Нардеп также назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в стране" и агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак все свои действия согласовывает с Зеленским.

После этого выступления народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что в зале парламента собирают подписи за исключение Лероса из фракции "Слуга народа".

Напомним, 28 августа депутату от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль. Нардеп не сомневается, что это был умышленный поджог.