Сразу двух: Стефанчук анонсировал увольнение министров экономики и финансов

Первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, а также министра финансов Сергея Марченко могут уволить в ближайшее время.

Об этом политик заявил в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос ведущего о том, произойдут ли какие-то изменения в Кабмине.

"Я думаю, что все будет зависеть от одного: насколько будет эффективная и качественная работа проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19", – сказал Стефанчук.

Ведущий уточнил, кого именно планируют уволить: "Так кто сейчас "на карандаше"? Министр экономики?"

"Подавляюще большинство экономического блока. Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах", – добавил зампредседателя парламента Украины.

Недавно "Фокус" пообщался с Русланом Стефанчуком о народовластии и референдумах, а также о судьбе Кубани, "драконовских законах" 16 января и о смертной казни в Украине.