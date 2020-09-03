На выборы в Киеве Порошенко отправит вместо себя свою жену, – СМИ

В Киеве появились плакаты с изображением пятого президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает PavlovskyNews, это признак того, что Порошенко может баллотироваться в мэры Киева от "Европейской солидарности".

Однако по информации Telegram-канала Политика страны, это не совсем так.

"Порошенко точно не пойдет в мэры Киева. Слишком велики риски проиграть. Более того, на сейчас основная концепция пока вообще не выдвигать кандидата в мэры (который может вообще во второй тур не выйти, что будет позором для партии), а сосредоточится на продвижении партсписка в Киевсовет. Именно для этого и повесили рекламу с Порошенко. То есть это тема под выборы в Киевсовет, а не мэра", – сказал "Стране" источник в ЕС.

Однако, по его словам, человек по фамилии "Порошенко" вполне может участвовать в предстоящих выборах в столице, и этим человеком может быть супруга пятого президента.

"Сейчас прорабатывается и просчитывается по социологии вариант, что партийный список Евросолидарности в Киевсовет возглавит жена Порошенко Марина", – добавил источник.

Отметим, политический эксперт Виктор Небоженко высказал мнение, что если экс-президент Петр Порошенко найдет общий язык с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком и главой МВД Арсеном Аваковым, то у действующего президента Владимира Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции.