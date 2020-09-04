На работе попросили: Шмыгаль объяснил, почему назначат выплаты отцу Зеленского

Отец президента Украины Александр Зеленский внесен в списки на пожизненную государственную стипендию, не из-за того, что Владимир Зеленский издал такой указ, а потому, что об этом попросил педагогический коллектив Криворожского университета экономики и технологий, где работает отец президента.

Об этом сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что Правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому", – написал премьер.

По словам Шмыгаля, Кабмин отложил рассмотрение проекта указа президента Украины Владимира Зеленского о назначении пожизненной стипендии профессору Александру Зеленскому для "пополнения списков" стипендиатов.

"В связи с медийным резонансом хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов", – написал премьер, и призвал трудовые коллективы украинских ВУЗов тоже подать списки кандидатов на госстипендии.

По словам главы Кабмина, утверждать списки намерены к 1 октября, в День учителя.

"Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", – заключил премьер.

Вчера, 3 сентября, президент Украины предложил присвоить пожизненную стипендию пятерым деятелям образования, среди которых указал и своего отца. Однако, на вчерашнем заседании Кабмина вопрос об этой премии сняли с повестки дня.

Напомним, ранее отец Владимира Зеленского говорил, что его сын может в любой момент отказаться от карьеры топ-политика, а также отмечал, что лично был против того, чтобы Владимир шел в президенты.