"В любой момент может бросить эту фигню": Отец Зеленского высказался о президентстве сына

Александр Зеленский также добавил, что его сын точно не станет баллотироваться на второй строк

Отец украинского президента Украины Владимира Зеленского Александр утверждает, что его сын может в любой момент отказаться от карьеры топ-политика. Об этом он сказал в интервью "СТРАНА.UA".

"Он в любой момент бросит эту фигню. Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы не воровать", – заявил отец президента Украины.

Он также добавил, что его сын точно не станет баллотироваться на второй строк. Разве что если за это время его бизнес потерпит крах.

"Он (Владимир Зеленский, – ред.) хотел сделать киностудию. У него была мечта – снимать украинское кино. Вместо киностудии Довженко, Одесской киностудии. Он творческий человек, он уже стал режиссером. Поэтому, если сохранится фирма, он, если что, туда уйдет и будет заниматься киностудией", –сказал отец Зеленского.

Александр Зеленский высказал свое мнение и о членах команды сына.

"Что касается людей в партии "Слуга народа", знаете, как их там принимали? По резюме. Можно же ошибиться. Это новые, они очистятся. Там купленных олигархами полно. Это же понятно", – отметил отец гаранта.

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