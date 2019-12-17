"В любой момент может бросить эту фигню": Отец Зеленского высказался о президентстве сына
2019-12-17 19:59:58
Александр Зеленский также добавил, что его сын точно не станет баллотироваться на второй строк
Отец украинского президента Украины Владимира Зеленского Александр утверждает, что его сын может в любой момент отказаться от карьеры топ-политика. Об этом он сказал в интервью "СТРАНА.UA".
"Он в любой момент бросит эту фигню. Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы не воровать", – заявил отец президента Украины.
Он также добавил, что его сын точно не станет баллотироваться на второй строк. Разве что если за это время его бизнес потерпит крах.
"Он (Владимир Зеленский, – ред.) хотел сделать киностудию. У него была мечта – снимать украинское кино. Вместо киностудии Довженко, Одесской киностудии. Он творческий человек, он уже стал режиссером. Поэтому, если сохранится фирма, он, если что, туда уйдет и будет заниматься киностудией", –сказал отец Зеленского.
Александр Зеленский высказал свое мнение и о членах команды сына.
"Что касается людей в партии "Слуга народа", знаете, как их там принимали? По резюме. Можно же ошибиться. Это новые, они очистятся. Там купленных олигархами полно. Это же понятно", – отметил отец гаранта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее отец Владимира Зеленского Александр рассказал, что для него стало неожиданностью то, что его сын баллотировался в президенты Украины.
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