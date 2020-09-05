Местные выборы-2020: в Украине официально стартовала избирательная кампания

В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.

Календарь выборов

5 сентября . Официальный старт избирательной кампании. Определение мест и обустройство стендов для размещения агитационной продукции. Установление расценок в СМИ на предвыборную агитацию.

. Официальный старт избирательной кампании. Определение мест и обустройство стендов для размещения агитационной продукции. Установление расценок в СМИ на предвыборную агитацию. 6 сентября . Партии уведомляют ЦИК о намерении участвовать в выборах. Определение количества избирателей на многомандатных избирательных округах. Создание теризбиркомов.

. Партии уведомляют ЦИК о намерении участвовать в выборах. Определение количества избирателей на многомандатных избирательных округах. Создание теризбиркомов. 7 сентября . Обнародование реквизитов счетов для внесения денежного залога кандидатов.

. Обнародование реквизитов счетов для внесения денежного залога кандидатов. 9 сентября . Обнародование на сайте ЦИК перечня партий, которым разрешено участие на выборах.

. Обнародование на сайте ЦИК перечня партий, которым разрешено участие на выборах. 10 сентября . Определение сумм денежных залогов для кандидатов всех уровней.

. Определение сумм денежных залогов для кандидатов всех уровней. 14 сентября . Обращение кандидатов, общественных организаций в ЦИК с просьбой иметь наблюдателей на выборах.

. Обращение кандидатов, общественных организаций в ЦИК с просьбой иметь наблюдателей на выборах. 15 сентября . Публикация на сайте ЦИК разъяснения относительно запрета на подкуп избирателей, а также что считается таким подкупом.

. Публикация на сайте ЦИК разъяснения относительно запрета на подкуп избирателей, а также что считается таким подкупом. 24 сентября . Официальное выдвижение кандидатов в сельские, поселковые и городские главы. Утверждение формы и цвета бюллетеня. Утверждение протокола участковой избирательной комиссии по подсчету голосов.

. Официальное выдвижение кандидатов в сельские, поселковые и городские главы. Утверждение формы и цвета бюллетеня. Утверждение протокола участковой избирательной комиссии по подсчету голосов. 28 сентября . Утверждение формы, порядка изготовления, сохранения и передачи избирательным комиссиям штампа "Выбыл".

. Утверждение формы, порядка изготовления, сохранения и передачи избирательным комиссиям штампа "Выбыл". 30 сентября . Внесение кандидатур в состав участковой избирательной комиссии.

. Внесение кандидатур в состав участковой избирательной комиссии. 2 октября . Обнародование информации о регистрации кандидатов в депутаты советов и главы сел, поселков, городов. С этого момента кандидат имеет право на официальную агитацию. Предоставление Госреестру избирателей уточненного списка избирателей.

. Обнародование информации о регистрации кандидатов в депутаты советов и главы сел, поселков, городов. С этого момента кандидат имеет право на официальную агитацию. Предоставление Госреестру избирателей уточненного списка избирателей. 5 октября . Обращение кандидатов в теризбирком с заявлением об отказе баллотироваться.

. Обращение кандидатов в теризбирком с заявлением об отказе баллотироваться. 6 октября . Принятие решения об отмене регистрации кандидата.

. Принятие решения об отмене регистрации кандидата. 7 октября . Утверждение текста избирательного бюллетеня.

. Утверждение текста избирательного бюллетеня. 9 октября . Создание участковых избирательных комиссий.

. Создание участковых избирательных комиссий. 13 октября . Передача областным и городским участковым избирательным комиссиям предварительного списка избирателей.

. Передача областным и городским участковым избирательным комиссиям предварительного списка избирателей. 14 октября . Обращение в ЦИК о регистрации иностранных наблюдателей.

. Обращение в ЦИК о регистрации иностранных наблюдателей. 15 октября . Рассылка именных приглашений избирателям.

. Рассылка именных приглашений избирателям. 22 октября . Передача избирательным комиссиям бюллетеней.

. Передача избирательным комиссиям бюллетеней. 24 октября . День тишины. Запрет на проведение агитации.

. День тишины. Запрет на проведение агитации. 25 октября . День выборов.

. День выборов. 6 ноября. Обнародование итогов выборов.

ЦИК сформировала в целом 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов.

Как известно, осенние выборы пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января 2020 года.

В частности, выборы будут организовываться на новой территориальной основе, параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТГ, которые назначаются и проводятся вместе с очередными.

Кроме того, выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам.

Выборы предполагают соблюдение в местных избирательных списках гендерной квоты, по которой среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.