Местные выборы-2020: в Украине официально стартовала избирательная кампания
В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.
Календарь выборов
- 5 сентября. Официальный старт избирательной кампании. Определение мест и обустройство стендов для размещения агитационной продукции. Установление расценок в СМИ на предвыборную агитацию.
- 6 сентября. Партии уведомляют ЦИК о намерении участвовать в выборах. Определение количества избирателей на многомандатных избирательных округах. Создание теризбиркомов.
- 7 сентября. Обнародование реквизитов счетов для внесения денежного залога кандидатов.
- 9 сентября. Обнародование на сайте ЦИК перечня партий, которым разрешено участие на выборах.
- 10 сентября. Определение сумм денежных залогов для кандидатов всех уровней.
- 14 сентября. Обращение кандидатов, общественных организаций в ЦИК с просьбой иметь наблюдателей на выборах.
- 15 сентября. Публикация на сайте ЦИК разъяснения относительно запрета на подкуп избирателей, а также что считается таким подкупом.
- 24 сентября. Официальное выдвижение кандидатов в сельские, поселковые и городские главы. Утверждение формы и цвета бюллетеня. Утверждение протокола участковой избирательной комиссии по подсчету голосов.
- 28 сентября. Утверждение формы, порядка изготовления, сохранения и передачи избирательным комиссиям штампа "Выбыл".
- 30 сентября. Внесение кандидатур в состав участковой избирательной комиссии.
- 2 октября. Обнародование информации о регистрации кандидатов в депутаты советов и главы сел, поселков, городов. С этого момента кандидат имеет право на официальную агитацию. Предоставление Госреестру избирателей уточненного списка избирателей.
- 5 октября. Обращение кандидатов в теризбирком с заявлением об отказе баллотироваться.
- 6 октября. Принятие решения об отмене регистрации кандидата.
- 7 октября. Утверждение текста избирательного бюллетеня.
- 9 октября. Создание участковых избирательных комиссий.
- 13 октября. Передача областным и городским участковым избирательным комиссиям предварительного списка избирателей.
- 14 октября. Обращение в ЦИК о регистрации иностранных наблюдателей.
- 15 октября. Рассылка именных приглашений избирателям.
- 22 октября. Передача избирательным комиссиям бюллетеней.
- 24 октября. День тишины. Запрет на проведение агитации.
- 25 октября. День выборов.
- 6 ноября. Обнародование итогов выборов.
ЦИК сформировала в целом 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов.
Как известно, осенние выборы пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января 2020 года.
В частности, выборы будут организовываться на новой территориальной основе, параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТГ, которые назначаются и проводятся вместе с очередными.
Кроме того, выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам.
Выборы предполагают соблюдение в местных избирательных списках гендерной квоты, по которой среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин.
Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что перенести местные выборы с октября 2020 года на другое время уже невозможно.
В интервью Фокусу министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена или перенос местных выборов 2020 года пока не планируется.