Яйца посильнее: Шуфрич назвал отличие Лукашенко от Януковича

Находящийся при власти 26 лет действующий президент Беларуси Александр Лукашенко является более стойким психологически человеком, чем его украинский экс-коллега – президент-беглец Виктор Янукович.

Такое мнение выразил народный депутат Нестор Шуфрича в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его мнению, Януковичу не позволила совесть залить кровью свою страну, поэтому он решил просто уехать в Ростов, когда "запахло жареным".

"Лукашенко очень непростой парень, вы прекрасно это понимаете, и мы это понимаем…", – сказал Шуфрич, комментируя акции протеста в Беларуси.

"Не знаю радоваться этому или горевать, но яйца у него посильнее, чем у Януковича. Тот сразу просто свалил", – подметил парламентарий.

В свою очередь белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало, присоединившись к обсуждениям в студии онлайн, отреагировала на позицию Шуфрича, когда тот призвал сохранить стабильность в Беларуси.

"Сохраните эту стабильность, будьте мудрыми. Вы достигли того, что власть уже готова отступать. Найдите ту грань, за которой вы найдете стабильность и все-таки решите свои вопросы. Будьте очень ответственны", – начал поучать Шуфрич.

Цепкало ответила резко: "Если вы так ратуете за Лукашенко, пожалуйста, забирайте его себе в Украину. Во-вторых, наш народ сделал выбор: Лукашенко незаконно захватил власть в республике".

Она также отметила, что считает Лукашенко преступником.

Недавно Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.

Позже Александр Лукашенко оказался в базе сайта "Миротворец". Лукашенко был назван "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".