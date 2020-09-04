Вашингтон хочет убедить Лукашенко, что он не может быть президентом, – постпред при ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Соединенные Штаты хотят попытаться убедить Александра Лукашенко в том, что в сложившихся обстоятельствах он не может быть президентом.

Об этом Гилмор сказал в интервью Foreign Policy.

"Что мы должны (сделать) прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко, что он не может быть президентом страны при таких обстоятельствах. Он считает, что фальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением людей – это вполне нормально", – сказал Гилмор.

Дипломат также добавил, что обеспокоен "возможным вмешательством" России во внутренние дела Беларуси с целью оказать поддержку Лукашенко.

Напомним, США намерены ввести санкции против семи белорусских чиновников, которые, как считают в Госдепе, замешены в фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и организации насилия против участников акций протестов.