"Рекомендуем вводить санкции сразу против всех". Офис Зеленского ответил на санкции России

Офис президента Украины отреагировал на введение Россией санкций против ряда украинских политиков, в числе которых: Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, Ахтем Чийгоз, Кира Рудик, Ирина Луценко, Валентин Наливайченко, Степан Кубив, Михаил Волынец и еще 33 публичных лица.

Официальный ответ Украины опубликован на сайте президента.

"Этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий – прежде всего, безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и продолжительного политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции", – заявили в ОП.

Введение новых санкций у Зеленского назвали технологией России для "отвода глаз" от других инфоповодов, негативных для имиджа РФ.

"Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", – пояснили в ОП.

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Одновременно, в ОП уточнили, что несмотря на политические разногласия между разными партиями в Украине, в отношении России украинские политсилы "абсолютно едины".

В частности, согласно заявлению Офиса президента: "Введение этих ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий".

На фоне "незыблемости постулата о стране-оккупанте" и "безусловности отравления Навального", в Офисе президента предложили официальной Москве ввести санкции сразу против всех граждан Украины, включая тех у кого в России работа, бизнес или семья.

"Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", – отметили в ОП.

Также в администрации Зеленского не отбрасывают версию введения санкций в качестве "попытки поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов", попутно отмечая, что такие действия РФ "не влияют на наше внутреннее политическое здоровье".

Напомним, 4 сентября на официальном портале правовой информации РФ обнародовали постановление российского правительства о введении санкций против 41 украинского политика, дополнив этими новыми фамилиями уже существующий санкционный список 2018 года.