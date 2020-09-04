Австралия на 3 года продлила санкции против России за агрессию в Украине

Австралия обновила санкционный список и в него входят 37 российских компаний и 101 человек.

Австралия продлила санкции против России, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Мы получили официальную коммуникацию от австралийского правительства и решение является окончательным", – сказал Кулеба.

По словам министра, Австралия обновила санкционный список и в него входят 37 российских компаний и 101 человек.

Кулеба поблагодарил правительство Австралии за решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Отметим, в июне 2020 года из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений главы стран Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев секторальных санкций против России. Недавно стало известно, что представители Кипра в Евросоюзе блокируют санкции за строительство Крымского моста.