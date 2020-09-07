Посол Украины в Беларуси вернулся на работу в Минск

Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций, проведенных в украинском МИДе.

Об этом дипломат заявил лично в интервью "Радио Свободе".

"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России", – сообщил Кизим, в ответ на вопрос журналиста о дальнейшем развитии отношений двух стран.

Напомним, 17 августа, Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало своего посла в Беларуси в Киев. Как написал глава МИДа Дмитрий Кулеба на Facebook-странице своего ведомства, украинского дипломата вернули "для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности", возникшей "исключительно из-за недопустимых действий Минска".

Через десять дней, 27 августа, в эфире телеканала "1+1". Кулеба заявил, что Украина заморозила контакты с официальным Минском, в связи с тем, что несет "моральные и репутационные потери" от такого партнерства на фоне антиправительственных протестов в Беларуси. На следующий день, 28 августа, официальный Минск возложил на Киев всю ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Беларусью.