Официально: Беларусь возложила на Украину всю ответственность за разрыв отношений
Власти Беларуси заверяют, что со своей стороны – полностью готовы к продолжению сотрудничества с братской Украиной на всех уровнях.
Официальный Минск возложил на Киев всю ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Беларусью.
Об этом сообщается заявлении пресс-службы белорусского МИДа.
"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" – это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", – сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Таким образом спикер белорусского внешнеполитического ведомства намекнул на то, что решение разорвать контакты с Беларусью могло быть продиктовано Киеву из-за границы.
"Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено Министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа", – добавил пресс-секретарь МИДа РБ.
По словам официального представителя белорусского МИДа: "Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом".
"Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам", – заключил Глаз.
Как отметил чиновник, власти Беларуси "со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный, и братский нам народ".
"Настоятельные призывы (Украины, – ред.) к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела", – добавили в белорусском ведомстве.
Накануне, 27 августа, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с белорусской стороной. По словам Кулебы, дипломатические связи будут возобновлены, "только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".
Кроме того, вчера в Министерстве иностранных дел подтвердили, что Украина подписалась под коллективным заявлением стран ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствовавшие международным стандартам.