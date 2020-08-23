Евросовет: ЕС не намерен превращать Беларусь во вторую Украину

В ЕС заявили, что проблема для белорусов – это не выбор между Россией и Европой, как было в Украине.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в планы Евросоюза не входит содействие прозападному вектору внешней политики Беларуси.

Об этом Боррель заявил в интервью El Pais, передает "Европейская правда".

"Ситуация в Беларуси не сравнима с украинской, где был выбор между европейским призванием и связи с Россией, а протестующие носили европейские флаги. Этот конфликт имел геополитическое измерение", – сказал еврочиновник.

А вот белорусы, по его мнению, сейчас не выбирают векторов, а "просто требуют режима гражданских свобод и прав".

Читайте также: Между МИДом Беларуси и Советом Евросоюза произошла перепалка

"Европейских флагов на демонстрациях нет. И ЕС также не намерен превращать Беларусь во вторую Украину", – отметил Боррель.

По его словам, задачей ЕС является "содействие политической реформе, но избегая явлений, которые могли бы искажено восприниматься российской стороной".

"Сегодняшняя проблема для белорусов – это не выбор между Россией и Европой, это достижение свободы и демократии, которые являются основными ценностями Европейского Союза и которые мы будем поддерживать .... Мы имеем для этого политическое влияние, но Беларусь не должна быть второй Украиной", – добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, несколько дней тому президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что в Евросоюзе не хотели бы, чтобы развитие событий в Беларуси пошло по украинскому сценарию.

На второй день протестов в Беларуси, 11 августа, этого Жозеп Боррель заявил о неправомерности действий белорусской полиции, отметил, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а также добавил, что "народ Беларуси заслуживает лучшего".