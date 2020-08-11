Между МИДом Беларуси и Советом Евросоюза произошла перепалка

Сегодня вечером, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил о неправомерности действий белорусской полиции, на что в числе прочих получил официальный ответ от белорусского МИДа.

В официальном заявлении Евросовета сообщается, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми".

"Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб, и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ и выражения", – написал Боррель.

По его словам, "заслуживающие доверия сведения национальных наблюдателей" указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам. Кроме того, власти Евросоюза потребовали "немедленно освободить всех задержанных", под угрозой пересмотра и ухудшения отношения ЕС к Беларуси.

"Народ Беларуси заслуживает лучшего", – отметили в Совете ЕС, и призвали белорусское руководство "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с широким слоями общества".

МИД Беларуси, в свою очередь, призвал зарубежных партнеров учитывать все стороны конфликта в стране.

Согласно заявлению белорусского внешнеполитического ведомства: "Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию".

"Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест?", – отметили среди прочего в белорусском ведомстве.

Напомним, вчера, 10 августа, целый ряд стран, включая США, обратились к правительству Беларуси с требованием воздержаться от силового решения конфликта между протестующими и правоохранителями.